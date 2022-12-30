Политолог Сергей Марков считает, что притеснение русского языка в Киргизии связано с неудачами ВС РФ на украинских фронтах.
Марков прокомментировал решение президента Киргизии Садыра Жарапова составлять документы на киргизском языке. Русский язык оставили в качестве дополнительного.
"Он это объяснил очень оригинально. Дескать, учителей русского языка стало меньше, поэтому на русском языке пишут с ошибками", — написал политический эксперт в своём микроблоге.
Он считает, что такое решение стало результатом ослабления влияния РФ.
"Конечно, это некоторое ущемление русского языка — результат снижения авторитета России в 2022 году из-за неудач СВО", — объяснил Марков.
Политолог отметил, что нужно "решать главную задачу", сконцентрировав все силы.
Ранее киргизский военный эксперт рассказал, что жители Средней Азии массово отправляются на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ.
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