Марков об ущемлении русского языка в Киргизии: снижение авторитета РФ из-за неудач СВО

Политолог Сергей Марков считает, что притеснение русского языка в Киргизии связано с неудачами ВС РФ на украинских фронтах.

Марков прокомментировал решение президента Киргизии Садыра Жарапова составлять документы на киргизском языке. Русский язык оставили в качестве дополнительного.

"Он это объяснил очень оригинально. Дескать, учителей русского языка стало меньше, поэтому на русском языке пишут с ошибками", — написал политический эксперт в своём микроблоге.

Он считает, что такое решение стало результатом ослабления влияния РФ.

"Конечно, это некоторое ущемление русского языка — результат снижения авторитета России в 2022 году из-за неудач СВО", — объяснил Марков.

Политолог отметил, что нужно "решать главную задачу", сконцентрировав все силы.

Ранее киргизский военный эксперт рассказал, что жители Средней Азии массово отправляются на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ.