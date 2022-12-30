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Марков об ущемлении русского языка в Киргизии: снижение авторитета РФ из-за неудач СВО

Мир

Политолог Сергей Марков считает, что притеснение русского языка в Киргизии связано с неудачами ВС РФ на украинских фронтах.

Марков об ущемлении русского языка в Киргизии: снижение авторитета РФ из-за неудач СВО

Марков прокомментировал решение президента Киргизии Садыра Жарапова составлять документы на киргизском языке. Русский язык оставили в качестве дополнительного.

"Он это объяснил очень оригинально. Дескать, учителей русского языка стало меньше, поэтому на русском языке пишут с ошибками", — написал политический эксперт в своём микроблоге.

Он считает, что такое решение стало результатом ослабления влияния РФ.

"Конечно, это некоторое ущемление русского языка — результат снижения авторитета России в 2022 году из-за неудач СВО", — объяснил Марков.

Политолог отметил, что нужно "решать главную задачу", сконцентрировав все силы.

Ранее киргизский военный эксперт рассказал, что жители Средней Азии массово отправляются на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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