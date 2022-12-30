Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, россияне должны "вымолить прощение" у Украины.
В интервью украинскому телеканалу глава ОП сказал, что все русские виновны в украинском конфликте. Ермак уверен, что через некоторое время россияне будут "вымаливать прощение" у украинцев. Однако про то, чтобы попросить прощение у людей Донбасса, Ермак предпочитает не говорить.
Глава Офиса президента также заявил, что ВСУ должны силой захватить Крым.
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