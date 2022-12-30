Глава ОП Ермак заявил, что Крым должен быть захвачен украинскими войсками

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Крым должен быть захвачен украинскими войсками.

В эфире украинского телеканала Ермак сказал, что при Зеленском никаких компромиссов по поводу Крыма и Донбасса не будет. И он, по его словам, солидарен в этом вопросе с президентом Украины. Ермак призвал украинцев доверять Зеленскому, потому что он действует исходя из "интересов Украины".

"При этом президенте никогда не будет никаких компромиссов ни с независимостью, ни с территориальной целостностью, ни с суверенитетом. <…> Именно потому и в мирном плане Зеленского четко прописано: "Восстановление территориальной целостности в международном признанных границах", — заявил Ермак.