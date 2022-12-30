Кулеба заверил, что в 2023 году США передадут Киеву дальнобойное вооружение

Киев полагает, что получит от США дальнобойное вооружение в 2023 году. Об этом проинформировал министр иностранных дел страны Украины Дмитрий Кулеба.

"В следующем году да", — сказал Кулеба, которого цитирует "РБК-Украина".

Глава украинского МИД особо отметил, что дальнейшие поставки вооружений со стороны Запада будут зависеть от того, какие успехи ВСУ покажут на поле боя.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал нарастить военную помощь Украине, отметив, что это должно помочь "быстрее закончить конфликт".