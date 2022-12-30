The Economist: 1,5 миллиона китайцев могут умереть от коронавируса в начале 2023 года

Китай решил смягчить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и открыть границы. Однако ситуация с заболеваемостью остаётся напряжённой. Об этом заявили британские аналитики.

За несколько недель Китай превратился из государства с маленьким количеством инфицированных в страну с рекордными показателями заболевших. Среди китайцев растёт спрос на лекарства от коронавируса, из-за этого стоимость препаратов стала слишком высокой. Даже больницы не могут себе позволить приобрести необходимые медикаменты.

"В Китае каждый день от COVID умирает более пяти тысяч человек. Согласно нашей модели, в худшем случае в предстоящие месяцы от коронавируса умрет полтора миллиона китайцев. <…>Наверняка будет несколько волн эпидемии. Какой бы отвратительной ни была обстановка в Китае сегодня, настоящие испытания еще впереди", — сообщает The Economist.