Граждан РФ необходимо "запихнуть" в их границы и закрыть на замок, следует из заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
По его словам, Россия в ближайшее время не изменится, поэтому Киев и его партнёры должны отказаться от идеи превращения "орка в эльфа". Он призвал "потушить эту агрессию".
"Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок", — приводит слова главы МИД издание "РБК Украина".
Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей раскритиковали высказывание Кулебы о "скором поражении" Вооружённых сил России. Жители европейских стран призвали Киев возобновить переговорный процесс с Москвой и перестать требовать оружие у Запада.
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