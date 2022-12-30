Уполномоченная президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обеспечения прав военных Алёна Вербицкая сообщила, что пропавшими без вести числятся 15 тысяч человек. Многие из них — гражданские лица.
Также она заявила о несоответствии между количеством подтверждённых военнопленных и пропавших без вести.
"Мы не знаем, что с ними произошло", — цитирует слова Вербицкой Bloomberg.
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