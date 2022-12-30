Вербицкая заявила, что 15 тысяч человек считают пропавшими без вести на Украине

Уполномоченная президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обеспечения прав военных Алёна Вербицкая сообщила, что пропавшими без вести числятся 15 тысяч человек. Многие из них — гражданские лица.

Также она заявила о несоответствии между количеством подтверждённых военнопленных и пропавших без вести.

"Мы не знаем, что с ними произошло", — цитирует слова Вербицкой Bloomberg.