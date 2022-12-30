Столтенберг назвал поставки оружия Киеву "самым быстрым путём к миру"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал самый короткий, по его мнению, путь к разрешению украинского конфликта.

По его мнению, для окончания противостояния Украины с Россией нужно продолжать поставлять Киеву западное вооружение.

"Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру", — сказал Столтенберг в интервью агентству DPA.

Генсек НАТО убеждён, что если Запад, несмотря ни на что, будет продолжать поставлять оружие Украине, Россия поймёт, что продолжение спецоперации не имеет смысла. А после этого, по мнению Столтенберга, уже можно будет садиться за стол переговоров.

Также генсек Альянса добавил, что считает законными атаки ВСУ на российские военные объекты, которые Украина осуществляет в "целях самозащиты".