Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал самый короткий, по его мнению, путь к разрешению украинского конфликта.
По его мнению, для окончания противостояния Украины с Россией нужно продолжать поставлять Киеву западное вооружение.
"Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру", — сказал Столтенберг в интервью агентству DPA.
Генсек НАТО убеждён, что если Запад, несмотря ни на что, будет продолжать поставлять оружие Украине, Россия поймёт, что продолжение спецоперации не имеет смысла. А после этого, по мнению Столтенберга, уже можно будет садиться за стол переговоров.
Также генсек Альянса добавил, что считает законными атаки ВСУ на российские военные объекты, которые Украина осуществляет в "целях самозащиты".
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