Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах, который Верховная Рада приняла в декабре. Согласно информации, Евросоюз добивался соблюдения европейских норм в этом вопросе от Киева с 2019 года.
Однако, по мнению аналитиков, в свете последних событий, ЕС обеспокоился повальной "украинизацией" в стране.
"Этот закон — условие Евросоюза, который еще с 2019 года требовал переработать украинские нормы под стандарты ЕС по защите нацменьшинств. Эти требования возникли в связи с политикой украинизации, которая сужала языковые права прежде всего русских, но и других меньшинств тоже", — передаёт "Страна.ua".
Как отметили авторы, однако по факту языковые гарантии для нацменьшинств "размыты" и ссылаются на нормы закона о государственном языке, что только подкрепляет его статус.
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