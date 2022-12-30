Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах по настоянию ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах, который Верховная Рада приняла в декабре. Согласно информации, Евросоюз добивался соблюдения европейских норм в этом вопросе от Киева с 2019 года.

Однако, по мнению аналитиков, в свете последних событий, ЕС обеспокоился повальной "украинизацией" в стране.

"Этот закон — условие Евросоюза, который еще с 2019 года требовал переработать украинские нормы под стандарты ЕС по защите нацменьшинств. Эти требования возникли в связи с политикой украинизации, которая сужала языковые права прежде всего русских, но и других меньшинств тоже", — передаёт "Страна.ua".

Как отметили авторы, однако по факту языковые гарантии для нацменьшинств "размыты" и ссылаются на нормы закона о государственном языке, что только подкрепляет его статус.