Зеленский официально запустил идею своего переизбрания: "Лучший за последние 30 лет"

Президент Украины Владимир Зеленский официально запустил идею своего переизбрания.

Приближённые к Зеленскому люди начали говорить о его переизбрании на второй президентский срок.

Андрей Ермак считает, что Зеленский должен идти на второй срок. Он заявил, что Зеленский — лучший президент Украины за последние 30 лет. По мнению Ермака, он ещё "много чего может сделать для Украины".

Ещё ранее Алексей Арестович сомневался, что Зеленский пойдёт на второй срок. Но делал он это с огромной долей подхалимства.

По всей видимости, Офис президента запустил идею переизбрания Зеленского. Приближённые к нему люди во всех интервью начинают говорить о будущем нынешнего президента Украины.