Приказ Генштаба ВСУ о взятии Кременной и Сватово до нового года ВСУ не выполнят

Киевскому режиму придётся объясняться перед Западом, приказ Генштаба ВСУ о взятии Кременной и Сватово до нового года ВСУ не выполнят.

Украинские политики начали активно внедрять в головы людей, что до следующего года никаких "новых взятий под контроль городов" со стороны ВСУ не будет. Однако ранее они активно продвигали информацию, что украинские бойцы "вот-вот" возьмут под контроль Кременную и Сватово.

Губернатор "без области" Сергей Гайдай заявил, что операция по взятию Кременной переносится на начало 2023 года. Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что ни одна сторона не может добиться успехов на фронте. Советник в офисе президента Украины Алексей Арестович объявил, что взятие Кременной и Сватово в ближайшие дни можно не ждать.

Таким образом, Киев признаётся, что ВСУ не смогли выполнить план западных спонсоров. Поэтому им придётся объясняться, почему, получив желаемое оружие, они не смогли выполнить приказ.