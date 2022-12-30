Писательница Джонстон предложила изменить флаг Украины, добавив на него логотипы спонсоров

Писательница Кейтлин Джонстон предложила изменить флаг Украины, добавив на него логотипы спонсоров.

Австралийская писательница опубликовала фотографию флага Незалежной с логотипами американских компаний, которые спонсируют Киев.

На флаге изображён логотип компании BlackRock, которая решила заняться восстановлением Украины и координировать инвесторов. Корпорация Raytheon Technologies заключила контракт с Армией США на поставку шести ракетных комплексов класса "земля-воздух" для Украины. Также на флаге есть логотипы военно-промышленной компании Northrop Grumman, Lockheed Martin и McDonald's.

Джонстон пишет, что западные аналитики годами предупреждали, что действия Запада спровоцируют конфликт на Украине. Европа и США, по её словам, четыре года пропагандировали ненависть к России.

"Официальная версия гласит, что западная агрессия не сыграла никакой роли в провоцировании конфликта на Украине. Но если это правда, то почему так много экспертов годами предупреждали, что западная агрессия спровоцирует конфликт на Украине?" — пишет Джонстон.