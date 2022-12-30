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Писательница Джонстон предложила изменить флаг Украины, добавив на него логотипы спонсоров

Мир

Писательница Кейтлин Джонстон предложила изменить флаг Украины, добавив на него логотипы спонсоров.

Писательница Джонстон предложила изменить флаг Украины, добавив на него логотипы спонсоров

Австралийская писательница опубликовала фотографию флага Незалежной с логотипами американских компаний, которые спонсируют Киев.

На флаге изображён логотип компании BlackRock, которая решила заняться восстановлением Украины и координировать инвесторов. Корпорация Raytheon Technologies заключила контракт с Армией США на поставку шести ракетных комплексов класса "земля-воздух" для Украины. Также на флаге есть логотипы военно-промышленной компании Northrop Grumman, Lockheed Martin и McDonald's.

Джонстон пишет, что западные аналитики годами предупреждали, что действия Запада спровоцируют конфликт на Украине. Европа и США, по её словам, четыре года пропагандировали ненависть к России.

"Официальная версия гласит, что западная агрессия не сыграла никакой роли в провоцировании конфликта на Украине. Но если это правда, то почему так много экспертов годами предупреждали, что западная агрессия спровоцирует конфликт на Украине?" — пишет Джонстон.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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