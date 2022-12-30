Генерал Кларк: пока Россия меняет ситуацию на поле боя, США обескровливают Украину

Оказывая Киеву поддержку, США обескровливают Украину: она уже утратила важнейшую инфраструктуру и промышленный потенциал, заявил экс-главком ВС НАТО в Европе американский генерал в отставке Уэсли Кларк.

По его словам, Белый дом продолжает подпитывать сложившуюся тупиковую ситуацию, хотя это идёт вразрез с интересами Вашингтона и давно не помогает скорейшему окончанию украинского кризиса.

"Они (Украина. — Прим. ред.) теряют энергетику, теряют промышленный потенциал. И они теряют финансовую основу в качестве государства. И мы обескровливаем их в этом", — добавил офицер.

Тем временем, отмечает Кларк, российское командование укрепляет оборону на занятых территориях.

"В то же время россияне меняют ситуацию на поле боя. Так что характер конфликта изменится", — уверен генерал.

Накануне американские военные эксперты предположили, что ВС РФ готовят крупную наступательную операцию в ЛНР.