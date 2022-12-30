Agerpres: в горах Румынии задержали дезертиров ВСУ в резиновых сапогах и без припасов

Румынская пограничная служба задержала украинских нелегалов, которые пытались проникнуть в страну через горный хребет высотой 1800 метров без какого-либо снаряжения.

Как оказалось, шестеро молодых людей дезертировали из украинской армии и собирались бежать в Румынию. Переходить границу они решили в горах Марамуреш. Бывших солдат ВСУ не смутил десятиградусный мороз и снег на перевале, хотя у них не было запасов еды, горного снаряжения, а в качестве обуви у беглецов были лишь резиновые сапоги.

Во время перехода один из дезертиров упал в обрыв и погиб, другой замёрз насмерть, сообщает местное издание Agerpres. Остальных пограничникам удалось найти с помощью вертолётов с тепловизорами.

Авторы материала уточняют, что украинцы боялись раскрыть своё местонахождение, так как опасались крупных тюремных сроков на родине за самовольное оставление воинской части.