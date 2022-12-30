Американский политолог Вайнер: грядёт череда скандалов с аудитом США на Украине

Вне всякого сомнения Конгресс США на первом заседании в 2023 году, которое состоится 3 января, будет настаивать на аудите средств, которые Вашингтон планомерно выделял киевскому режиму на протяжение текущего года, заявил американо-российский журналист и политолог Грег Вайнер.

По мнению политолога, всё больше конгрессменов начинают требовать от Киева и президента Украины Владимира Зеленского отчёт.

"Когда 3 января соберётся конгресс, в котором республиканцы имеют большинство, вне всякого сомнения начнётся финансовая проверка и аудит десятков миллиардов долларов, которые были предоставлены Украине в 2022 году, — пояснил политолог "Украине.ру". — Грядёт череда связанных с этим политических скандалов, которых в этом году будет очень много".

Как подчеркнул политолог, играет большую роль и растущее недовольство в американском обществе, которое вынуждено терпеть инфляцию и огромные цены в стране, на фоне "спонсирования" Украины.