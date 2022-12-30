Times: члены британского парламента угодили в секс-скандал

Членов парламента Великобритании не единожды замечали с работницами секс-индустрии из-за чего в стране разгорается скандал, передают британские СМИ.

Как подчеркнули авторы, речь идёт о встречах с "жрицами любви" во время заграничных поездок парламентариев.

"Членов британского парламента во время зарубежного визита встретили работники секс-индустрии", — пишет британская газета Times.

Как уточняют авторы, подобное поведение недопустимо, так как работницы индустрии могут оказаться "агентами", а могут и вовсе начать шантажировать британских политиков. При этом аналитики возмутились, что все поездки парламентариям оплачиваются из госказны, то есть из кармана налогоплательщиков.