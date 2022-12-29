Политик из Франции Филиппо: основной тренд 2022 года — поддержка нацистского киевского режима

По словам бывшего депутата Европарламента Флориана Филиппо, в уходящем 2022 году было модным выказывать всяческую поддержку пронацистскому киевскому режиму, и западные страны наперегонки старались соответствовать этому тренду.

"2022 станет годом, когда было модно безоговорочно поддерживать режим, который воспевает нацистов и является одним из самых коррумпированных в Европе!" — написал Филиппо в своём Twitter*.

Экс-депутат отметил, что такое положение дел свидетельствует о том, что европейская система определённо "загнивает".

Ранее Филиппо многократно говорил о необходимости прекращения поставок оружия и финансовой помощи Киеву, которые лишь оттягивают урегулирование украинского конфликта. Что касается введённых ЕС антироссийских санкций в области энергетики, они, по мнению Филиппо, глупы и безумны, и требуют немедленной отмены.

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