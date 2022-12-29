Политолог Араик Степанян заявил, что Зеленскому уготована судьба Березовского.
Степанян уверен, что Владимир Зеленский получил гарантии безопасности от британской разведки до тех пор, пока русские и украинцы убивают друг друга.
"По всей вероятности, ему и его семье дали гарантии безопасности. Мол, ты можешь там всё в труху разрушать, убив всех своих граждан, убив — сколько можешь русских, мы тебе гарантируем безопасность", — предположил Степанян в эфире "Красная линия".
Политолог уверен, что когда Зеленский станет не нужен Западу, его ликвидируют. Степанян полагает, что англичане охраняют президента Незалежной, как в своё время они охраняли Березовского. Политолог напомнил, что последнего в итоге нашли повешенным.
"Когда мавр сделает своё дело, его можно уничтожить", — сказал политолог.
Он добавил, что у США отношение к киевскому режиму примерно такое же.
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