Политолог Степанян: "Зеленскому уготована судьба Березовского"

Политолог Араик Степанян заявил, что Зеленскому уготована судьба Березовского.

Степанян уверен, что Владимир Зеленский получил гарантии безопасности от британской разведки до тех пор, пока русские и украинцы убивают друг друга.

"По всей вероятности, ему и его семье дали гарантии безопасности. Мол, ты можешь там всё в труху разрушать, убив всех своих граждан, убив — сколько можешь русских, мы тебе гарантируем безопасность", — предположил Степанян в эфире "Красная линия".

Политолог уверен, что когда Зеленский станет не нужен Западу, его ликвидируют. Степанян полагает, что англичане охраняют президента Незалежной, как в своё время они охраняли Березовского. Политолог напомнил, что последнего в итоге нашли повешенным.

"Когда мавр сделает своё дело, его можно уничтожить", — сказал политолог.

Он добавил, что у США отношение к киевскому режиму примерно такое же.