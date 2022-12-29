Военный инструктор, корреспондент Олег Блохин рассказал о высокой мотивации добровольцев с самого начала СВО.
Военкор рассказал, что есть группа добровольцев, в которую входят граждане РФ от 19 до 27 лет. Он отметил, что это не простые ребята, а представители интеллигенции. Среди них есть историки и политологи, рассказал Блохин.
"У этих ребят мотивация самая сильная. Они просто увидели, что страна вступила в СВО, собрались, сели и поехали", — заявил Блохин в эфире Крым 24.
Он отметил, что для добровольцев не существует никаких объяснений для чего и почему они участвуют в СВО. Они считают это своим долгом. Также Блохин отметил, что добровольческая группа самая успешная по обучаемости.
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