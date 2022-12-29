Кадыров: имею право баллотироваться в президенты РФ, но не буду

По словам лидера Чечни Рамзана Кадырова, он имеет полное право баллотироваться на пост президента РФ, однако делать этого не собирается.

Глава Чечни отметил, что так, как этого делает действующий президент РФ Владимир Путин, управлять страной никто больше не сможет.

"Я гражданин России, я имею право [баллотироваться в президенты]. Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать… Тем более государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный порядочный… После такого руководить, управлять страной практически невозможно", — сказал Кадыров во время прямой линии.

Также в ходе прямого эфира Кадыров анонсировал начало следующего, "более жёсткого" этапа в рамках операции "Возмездие". О первом этапе этой операции на Украине лидер Чечни уведомил в конце октября.