Советник главы ДНР Гагин: "Запад понимает, что Киевом они нас не победят"

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин уверен, что Запад понимает, что Киевом они нас не победят.

Военный конфликт сам по себе исчерпан, заявил Гагин. Он напомнил об инциденте, когда украинская ракета упала на территорию Польши. По его словам, в США и Великобритании сразу начали утверждать, что ракета была именно украинская, а не российская. По его мнению, это было ярким примером того, что Запад уже сейчас понимает, что они не смогут сломить Россию с помощью Украины.

"В любом случае, считаю, что в этом году перелом в СВО наметился. Об этом говорят и зарубежные эксперты. Они понимают, что Украина не победит, Украиной нас не победят", — заявил Гагин в эфире телеканала Крым 24.