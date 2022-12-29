Депутат Дик: запущенная на территорию Белоруссии ракета — сознательная провокация Киева

Ракета, которая была запущена в Белоруссию со стороны Украины выглядит как намеренная провокация Киева, целью которой является ухудшение отношений между Москвой и Минском. Такое мнение выразил депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Дик.

"Это провокация, это сознательная провокация, чтобы попытаться внести раскол между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. И это не случайно, потому что буквально несколько дней тому назад закончились очень успешные переговоры в Минске между президентами Путиным и Лукашенко", — отметил Дик в эфире телеканала ОНТ.

По мнению депутата, суть происшествия с ракетой — нарушить стопроцентное доверие, которое было достигнуто в отношениях между Минском и Москвой.

Ранее 29 декабря ПВО Белоруссии сбили ракету С-300, запущенную со стороны Украины. Обломки поражённого снаряда упали неподалёку от деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. В результате инцидента никто не пострадал.