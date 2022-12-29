Кадыров не согласился с вариантом обмена пленными в формате "всех на всех"

По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, обменивать военнопленных бойцов ВС РФ и ВСУ в формате "всех на всех" — плохая идея.

"Министерство обороны, Федеральная служба безопасности, которые занимаются вопросами обмена военнопленными знают, что лучше. Но менять всех на всех — этого не должно быть", — сказал Кадыров в ходе ежегодной прямой линии.

Однако глава Чечни не стал объяснять, почему с его точки зрения подобный обмен является неприемлемым.

До этого Кадыров предупредил, что в спецоперации на Украине начинается новая, "более жёсткая фаза". По его словам, это станет продолжением операции "Возмездие", анонсированной им в конце октября.