Глава офиса Зеленского: у Киева с США 100% совпадения понимания о завершении конфликта

Цели в противостоянии с Россией у Киева и Вашингтона совпадают на все сто процентов, как и то, каким образом должен быть завершён украинский конфликт. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Представитель Киева подчеркнул, что украинские власти не собираются идти на какие-либо компромиссы с Москвой по поводу "своей независимости, суверенитета и территориальной целостности".

"Я могу сказать, что с американцами у нас 100% совпадение понимания, что такое прекращение войны, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть. Я еще раз хочу сказать, что никаких компромиссов с этим президентом (РФ Владимиром Путиным — Прим. ред.), с этой властью касательно независимости, территориальной целостности, суверенитета не будет…", — сказал Ермак в разговоре с украинской журналисткой Натальей Мосейчук.

По словам Ермака, американцы полностью поддерживают Киев в их позиции, и готовы добиваться вместе с ними поражения РФ.

"Они (американцы — Прим. ред.) сегодня чётко с нами, и они считают, что наша победа — это будет их победа", — подчеркнул Ермак.

Как заявил глава офиса Зеленского, Киев поддерживают обе партии Сената США — и республиканская, и демократическая.