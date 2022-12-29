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Глава офиса Зеленского: у Киева с США 100% совпадения понимания о завершении конфликта

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Цели в противостоянии с Россией у Киева и Вашингтона совпадают на все сто процентов, как и то, каким образом должен быть завершён украинский конфликт. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Глава офиса Зеленского: у Киева с США 100% совпадения понимания о завершении конфликта

Представитель Киева подчеркнул, что украинские власти не собираются идти на какие-либо компромиссы с Москвой по поводу "своей независимости, суверенитета и территориальной целостности".

"Я могу сказать, что с американцами у нас 100% совпадение понимания, что такое прекращение войны, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть. Я еще раз хочу сказать, что никаких компромиссов с этим президентом (РФ Владимиром Путиным — Прим. ред.), с этой властью касательно независимости, территориальной целостности, суверенитета не будет…", — сказал Ермак в разговоре с украинской журналисткой Натальей Мосейчук.

По словам Ермака, американцы полностью поддерживают Киев в их позиции, и готовы добиваться вместе с ними поражения РФ.

"Они (американцы — Прим. ред.) сегодня чётко с нами, и они считают, что наша победа — это будет их победа", — подчеркнул Ермак.

Как заявил глава офиса Зеленского, Киев поддерживают обе партии Сената США — и республиканская, и демократическая.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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