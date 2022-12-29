Пилько: "Есть все шансы на то, что в 2023 году рванёт в Южной Азии"

Историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько полагает, что в 2023 году Тибет может стать ареной для противоборства двух самых населённых стран — Китая и Индии.

"Пока китайско-индийские противоречия выражаются в регулярном мордобое, стенка на стенку, с использованием камней и палок. Однако ситуация вскоре может и поменяться. В том плане, что США используют все возможности для полноценной интеграции Индии в антикитайскую коалицию. Вашингтон с 2021 года делает всё возможное для ускорения блокового строительства в огромном Индо-Тихоокеанском регионе. И результаты есть: сформирован блок AUKUS в составе Австралии, США и Великобритании, активизировался созданный ещё в 2007 году Четырёхсторонний диалог по безопасности в составе США, Индии, Японии и Австралии, известный также под сокращённой аббревиатурой QUAD. Наконец, появился неформальный клуб с романтическим названием Partners in the Blue Pacific, Партнёры в голубом Тихом океане (PBP), куда вошли США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Япония, цель которого — сохранить контроль над тихоокеанскими островами и не допустить усиления китайского влияния", — пишет Пилько.

Штатам есть чего опасаться, достаточно вспомнить интерес КНР к Соломоновым островам. Заманить Индию и Японию в AUKUS — стратегическая цель США в Индо-Тихоокеанском регионе. В особенности, Индию. Если это удастся и Индия откажется от своего нейтралитета, то это станет крупным внешнеполитическим успехом США.

При этом историк отмечает странный парадокс, гибкость, свойственная Китаю во многих сферах мировой политики, далеко не всегда присутствует в китайско-индийских отношениях.

Также есть и другие болевые точки в Южной Азии. Например, политическая и социально-экономическая нестабильность в Пакистане и недавнее отстранение от власти премьер-министра этой страны. Сложная ситуация в Мьянме, непредсказуемость режима талибов в Афганистане. Поэтому есть все шансы на то, что в Южной Азии скоро рванёт.