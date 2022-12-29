Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Oneindia: Запад испробовал множество уловок, но России по-прежнему неумолима
Дерматолог предостерегла людей с чувствительной кожей от использования патчей для лица
Певец Дмитрий Колдун рассказал о жизни после «Фабрики звёзд» и «Евровидения»
Пилько: "Есть все шансы на то, что в 2023 году рванёт в Южной Азии"
Глава Чечни Кадыров заявил о втором этапе операции "Возмездие" ВС РФ на Украине
Мясников заявил, что нитроглицерин опасен при обморочных состояниях
В Бронницах по непонятной причине спилили недавно посаженную новогоднюю ель
Нарколог: за праздничным столом можно выпить не более 150 граммов крепкого алкоголя
Взрыв и мощный пожар: нанесён ракетный удар по целям в Харькове

Политолог Воскресенский: Белоруссия может вступить в СВО только в случае открытой агрессии со стороны Киева

Мир

Стать участником спецоперации Белоруссия может, только если Украина проявит по отношению к ней открытую агрессию. Об этом заявил политолог Юрий Воскресенский.

Политолог Воскресенский: Белоруссия может вступить в СВО только в случае открытой агрессии со стороны Киева

Эксперт напомнил, что официальных комментариев по поводу сбитой украинской ракеты ещё не поступило, однако уже понятно, что речь в данном случае идёт о случайной ошибке, которую допустили при наведении украинцы. А в таком случае у Белоруссии нет причин для жёсткого реагирования.

"Скорее всего, это непреднамеренное действие легендарных украинских ракетчиков, которые почему-то попадают или в дома собственных граждан, или в иностранных граждан, как в случае с Польшей, или вот добрались и до белорусской территории", — сказал Воскресенский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее стало известно о падении на территории Белоруссии украинской ракеты комплекса С-300.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России

Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.

Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России
Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик
Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик
Ходаковский раскрыл хитрость ВСУ с припрятанными военными резервами для наступления на ВС РФ
RTVI: вернувшийся на Украину британский наёмник Пиннер показал кадры своего боя в ДНР
На фронте и карликовая берёзка становилась новогодней ёлкой Сергей Лебедев Ливан катится в пропасть, и Россия могла бы помочь ему спастись Михаил Плисюк Знак зодиака 29 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Военнослужащие 57-й бригады ВСУ под Артёмовском попали в окружение ВС РФ
Fakt: украинская беженка разбила семью и выгнала хозяйку из дома в Польше
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
Последние материалы
Oneindia: Запад испробовал множество уловок, но России по-прежнему неумолима
Дерматолог предостерегла людей с чувствительной кожей от использования патчей для лица
Врач Неронов: "Во время новогоднего застолья не помешает приём ферментов"
Певец Дмитрий Колдун рассказал о жизни после «Фабрики звёзд» и «Евровидения»
Пилько: "Есть все шансы на то, что в 2023 году рванёт в Южной Азии"
Мужчина во сне убил жену и ничего не запомнил
В Год Кролика удачу принесут янтарь и вазы
Политолог Воскресенский: Белоруссия может вступить в СВО только в случае открытой агрессии со стороны Киева
Гурджиев общался с нацистами, потому что был чёрным магом
Врач: "Боли в верхней части живота указывают на гипоацидный гастрит"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников