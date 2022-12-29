Политолог Воскресенский: Белоруссия может вступить в СВО только в случае открытой агрессии со стороны Киева

Стать участником спецоперации Белоруссия может, только если Украина проявит по отношению к ней открытую агрессию. Об этом заявил политолог Юрий Воскресенский.

Эксперт напомнил, что официальных комментариев по поводу сбитой украинской ракеты ещё не поступило, однако уже понятно, что речь в данном случае идёт о случайной ошибке, которую допустили при наведении украинцы. А в таком случае у Белоруссии нет причин для жёсткого реагирования.

"Скорее всего, это непреднамеренное действие легендарных украинских ракетчиков, которые почему-то попадают или в дома собственных граждан, или в иностранных граждан, как в случае с Польшей, или вот добрались и до белорусской территории", — сказал Воскресенский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее стало известно о падении на территории Белоруссии украинской ракеты комплекса С-300.