Военная и финансовая помощь Киеву со стороны Запада не поможет Украине победить и не вернёт ей утерянные территории. Такое мнение выразил полковник, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Я полагаю, что все уже это понимают. Киев ждет печальный исход, от Украины почти ничего не останется", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.
Американский полковник уверен, что Запад никак не сможет помочь Зеленскому, стоящему на краю пропасти. Да, НАТО продолжает накачивать Украину своим оружием, однако оно не приспособлено к системам украинской армии, что мешает пользоваться им должным образом.
"Мы больше не можем скрывать катастрофическое положение ВСУ на полях сражений", — добавил Макгрегор.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.