Полковник Макгрегор: Киев ждёт печальный исход, уже все это понимают

Военная и финансовая помощь Киеву со стороны Запада не поможет Украине победить и не вернёт ей утерянные территории. Такое мнение выразил полковник, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

"Я полагаю, что все уже это понимают. Киев ждет печальный исход, от Украины почти ничего не останется", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

Американский полковник уверен, что Запад никак не сможет помочь Зеленскому, стоящему на краю пропасти. Да, НАТО продолжает накачивать Украину своим оружием, однако оно не приспособлено к системам украинской армии, что мешает пользоваться им должным образом.

"Мы больше не можем скрывать катастрофическое положение ВСУ на полях сражений", — добавил Макгрегор.