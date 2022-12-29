Политолог: Путин и Си Цзиньпин могут обсудить по закрытой связи тайваньский и украинский кризисы

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение лидеров КНР и России Си Цзиньпина и Владимира Путина обсудить проблемы у границ стран по закрытой связи.

"Китай обозначит свою позицию по вопросам украинского кризиса. Мы традиционно поддержим диалог по довольно широкому набору проблем безопасности в мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Центральной Азии", — сказал политолог.

По его словам, на этих территориях растёт напряжённость. Также специалист предположил, что проблемы у границ стран связаны только с Украиной или Тайванем.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин в пятницу, 30 декабря, в режиме видеосвязи примут участие в переговорах. После публичных приветствий руководители стран продолжат беседу по закрытому каналу, отметил пресс-секретарь лидера РФ.