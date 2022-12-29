Hill: журналист США Кирк описал будущее Украины цитатой Толстого

Если Украина проиграет в спецоперации, то это станет болезненным событием для Запада. Пополнится копилка военных неудач на ряду с Вьетнамом и Афганистаном. Об этом заявил американский журналист Дональд Кирк в статье для Hill.

Он взял фразу из романа Льва Толстого "Анна Каренина" про про счастливые и несчастливые семьи.

"Победители в конфликтах похожи друг на друга, тогда как за каждым проигрышем стоит своя история", — перефразировал Кирк цитату писателя.

Кирк хотел сказать, что все счастливые победители в в…* похожи, но каждый проигравший несчастлив по-своему.

В статье говорится, что, даже если Украина не одержит победу, для неё не допустимы компромисс и поражение.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине