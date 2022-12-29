BELTA: опубликованы кадры упавшей на территорию Белоруссии ракеты С-300 ВСУ

29 декабря ракета С-300, принадлежащая Вооружённым силам Украины (ВСУ), упала неподалёку от города Иваново Брестской области, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны Белоруссии. В Сети появились фотографии орудия. Их опубликовал Официальный Telegram-канал Белорусского телеграфного агентства.

Ракета С-300 ВСУ

Сообщается, что РФ не работает по объектам Украины, которые находятся близко в границам Белоруссии. Поэтому подразделения ВСУ, которые там расположены, не хотят, чтобы их "перемалывали" ВС РФ.

"В данном случае мы имеем основания полагать, что украинская С-300 полетела совсем не в том направлении из-за серьёзной неисправности", — подчеркнул инсайдер.