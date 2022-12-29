Fox News: армия США недобрала 25% солдат из-за проблем с психикой среди молодёжи

Американская армия в 2022 году недобрала 25 процентов военнослужащих из-за ожирения, отсутствия аттестатов средней школы и проблем с психическим здоровьем среди молодых людей. Об этом сообщает Fox News.

Также значительное сокращение интереса к военной службе произошло на фоне отделения армии от общества. Армия США набирает гораздо меньше добровольцев из семей военных. Официальные лица подтверждают, что в этом году Пентагон потерял около 15 тысяч солдат от запланированного набора.

Эксперт Маккензи Иглен считает, что это негативно скажется на позиции Вашингтона, поскольку на данный момент у США слишком много потенциальных соперников.