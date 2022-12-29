Выступление Владимира Зеленского в Верховной раде сорок раз прерывали аплодисментами. Он заявил, что Украина помогла Западу обрести себя и сплотить Евросоюз.
Украинский лидер уверен, Украина изменила мир тем, что показала свою стойкость и нежелание сдаваться.
"Никто на Западе уже не боится и не будет бояться России", — сказал Зеленский в своей речи.
Он напомнил, что ВСУ освободило 1800 населенных пунктов и выразил уверенность в том, что Украину ждёт великое будущее с экономическим процветанием.
"Конечная цель в….* - восстановить территориальной целостности Украины, освободить всех военнопленных и вернуть домой беженцев", — объяснил Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский в разговоре с Джозефом Байденом рассказал, что украинцы хотят мести.
* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.