Зеленский: благодаря Украине никто на Западе больше не будет бояться России

Выступление Владимира Зеленского в Верховной раде сорок раз прерывали аплодисментами. Он заявил, что Украина помогла Западу обрести себя и сплотить Евросоюз.

Украинский лидер уверен, Украина изменила мир тем, что показала свою стойкость и нежелание сдаваться.

"Никто на Западе уже не боится и не будет бояться России", — сказал Зеленский в своей речи.

Он напомнил, что ВСУ освободило 1800 населенных пунктов и выразил уверенность в том, что Украину ждёт великое будущее с экономическим процветанием.

"Конечная цель в….* - восстановить территориальной целостности Украины, освободить всех военнопленных и вернуть домой беженцев", — объяснил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский в разговоре с Джозефом Байденом рассказал, что украинцы хотят мести.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.