Украинская ракета С-300 попала на территорию Белоруссии

Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) во время попытки сбить российские крылатые ракеты "Калибр" в очередной раз не рассчитали удар. Одна из ракет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 полетела на территорию Белоруссии.
Белорусской системе ПВО удалось перехватить снаряд. По предварительным данным, пострадавших нет. Обломки ракеты упали неподалёку от населённого пункта Горбаха Брестской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.