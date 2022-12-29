Украинская ракета С-300 попала на территорию Белоруссии

Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) во время попытки сбить российские крылатые ракеты "Калибр" в очередной раз не рассчитали удар. Одна из ракет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 полетела на территорию Белоруссии.

Белорусской системе ПВО удалось перехватить снаряд. По предварительным данным, пострадавших нет. Обломки ракеты упали неподалёку от населённого пункта Горбаха Брестской области.