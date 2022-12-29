Николаевец Лебедев объяснил разницу между боевиками ВСУ и наёмниками

На стороне Украины воюют наёмники практически из всех стран мира. Точное количество так называемых солдат удачи в рядах ВСУ назвать невозможно, так как иностранные боевики не прошли необходимой регистрации. Об этом заявил координатор части николаевского сопротивления в Донбассе Сергей Лебедев с позывным "Лохматый" в беседе с Pravda.Ru.

В Николаеве были замечены турецкие солдаты в начале осени. Также довольно много граждан Британии, Франции и США. Однако наиболее часто встречаются поляки, указал военнослужащий.

"Проблема в том, что здесь не польские наёмники, а солдаты из кадровой армии", — отметил "Лохматый".

По мнению Лебедева, военная подготовка у боевиков ВСУ лучше, чем у иностранцев, так как за восемь лет конфликта в Донбассе украинцы привыкли к реальным боевым действиям. Однако практически весь личный состав армии киевского режима уже закончился в отличие от наёмной силы, заявил он.

"Американцы разодетые во всякие камуфляжи. Это всё, конечно, красиво. Но с кем они воевали? С афганскими свадьбами? Они реально встретились впервые в жизни высокотехнологичного противника, причём такого, который не боится умереть вообще ни капли", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.