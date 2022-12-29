В пятницу, 30 декабря, состоятся переговоры российского президента Владимира Путина с руководителем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что лидеры государств обменяются приветствиями в публичном формате, а затем диалог продолжится по закрытой связи. По его словам, Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить острые региональные проблемы, в том числе у границ России и Китая.
"Конечно, важным будет обмен мнениями", — уточнил пресс-секретарь главы РФ.
Кроме того, Песков добавил, что руководители стран поговорят о стремительном росте товарообмена между РФ и КНР. Он подчеркнул: Москва и Пекин сохраняют стратегическое партнёрство в различных сферах.
Переговоры в режиме видеосвязи будут организованы 30 декабря в первой половине дня.
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