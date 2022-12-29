Путин и Си Цзиньпин обсудят проблемы у границ РФ и Китая по закрытой связи

В пятницу, 30 декабря, состоятся переговоры российского президента Владимира Путина с руководителем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что лидеры государств обменяются приветствиями в публичном формате, а затем диалог продолжится по закрытой связи. По его словам, Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить острые региональные проблемы, в том числе у границ России и Китая.

"Конечно, важным будет обмен мнениями", — уточнил пресс-секретарь главы РФ.

Кроме того, Песков добавил, что руководители стран поговорят о стремительном росте товарообмена между РФ и КНР. Он подчеркнул: Москва и Пекин сохраняют стратегическое партнёрство в различных сферах.

Переговоры в режиме видеосвязи будут организованы 30 декабря в первой половине дня.