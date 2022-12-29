Официальный Вашингтон уже в следующем году может столкнуться с провалом на Украине, следует из заявления профессора международных отношений Гарвардского университета Стивена Уолта.
В беседе с Foreign Policy он отметил, что руководство США, продолжая поставлять военную технику Киеву, верит в наилучший исход конфликта.
"Я считают, что мы недооцениваем вероятность неудачи на Украине", — подчеркнул специалист.
По его словам, президент РФ Владимир Путин сохранит свою власть, а положение российской армии не ухудшится в 2023 году.
При этом он добавил, что резервы ВСУ, скорее всего, "окажутся на исходе". Как пояснил профессор, Украину ждут новые серьёзные разрушения, поэтому киевский режим должен стремиться к мирным переговорам.
Кроме того, Уолт допустил, что обе стороны конфликта застрянут в "болезненном тупике" из-за нежелания идти на взаимные компромиссы в ходе диалога.
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Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.