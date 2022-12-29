Визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон и его выступление перед американским конгрессом указывают на отчаяние Киева. Об этом сообщает Global Times.
По мнению автора материала, глава Украины не хочет допустить превращения конфликта в рутину, поэтому он регулярно напоминает США о кризисной ситуации.
"Зеленский и его команда сделали всё возможное, чтобы его поездка превратилась в драматическое представление", — сказано в материале.
В статье также отмечается, что украинский президент всеми силами пытался убедить США в необходимости продолжения поддержки Киева. Автор публикации убеждён: Зеленский находится в отчаянии, ведь внутренние американские проблемы стали постепенно отодвигать Украину "на обочину общественного дискурса".
При этом он добавил, что поездка руководителя Украины в Вашингтон продемонстрировала неготовность администрации лидера США Джо Байдена менять подход к конфликту и останавливать поставки оружия для ВСУ.
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Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.