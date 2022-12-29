GT: драматическое представление Зеленского в США указывает на отчаяние Киева

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон и его выступление перед американским конгрессом указывают на отчаяние Киева. Об этом сообщает Global Times.

По мнению автора материала, глава Украины не хочет допустить превращения конфликта в рутину, поэтому он регулярно напоминает США о кризисной ситуации.

"Зеленский и его команда сделали всё возможное, чтобы его поездка превратилась в драматическое представление", — сказано в материале.

В статье также отмечается, что украинский президент всеми силами пытался убедить США в необходимости продолжения поддержки Киева. Автор публикации убеждён: Зеленский находится в отчаянии, ведь внутренние американские проблемы стали постепенно отодвигать Украину "на обочину общественного дискурса".

При этом он добавил, что поездка руководителя Украины в Вашингтон продемонстрировала неготовность администрации лидера США Джо Байдена менять подход к конфликту и останавливать поставки оружия для ВСУ.