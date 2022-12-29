Доброволец ВСУ о перспективах: "Когда СВО закончится, о нас забудут... О нас уже забыли!"

Доброволец ВСУ ответил на заявления о том, что когда СВО закончится, о них забудут.

Украинец рассказал, что вступил в ряды ВСУ добровольно. По его словам, он 15 лет работал на ферме, но решил пойти на фронт. Однако, пережив три госпитализации, он пришёл к выводу, что украинские бойцы — мясо, которое после СВО будет ненужно.

"Многие пишут в интернете, что когда СВО закончится, про нас все забудут и тому подобное. Я вам скажу больше, про нас уже забыли", — заявил доброволец.

Также он рассказал, что ему было обещали не забирать бокс, который он арендовал. По его словам, сейчас ему говорят вывозить оттуда вещи и технику.

"Люди забыли про свои обещания, и меня просто выгоняют из бокса. Так что не ждите, что СВО закончится и про нас забудут. На нас уже и так *** забили", — подытожил доброволец.