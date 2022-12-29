Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Адвокат о деле "Бест Вей": следствие пошло на эскалацию
Украинский доброволец: "Когда СВО закончится, о нас забудут. О нас уже забыли!"
Губернатор Брянской области: система ПВО в регионе сбила беспилотники
Военный эксперт Сивков: частичная мобилизация в России закончена успешно
Виталий Кличко: системы ПВО уничтожили 16 ракет в небе над Киевом
Войска ВС РФ подвергли Украину самой мощной воздушной атаке с 10 октября
Агент СБУ, собиравший данные о дислокации армии РФ, задержан в Херсонской области
АТ: Россия побеждает в радиоэлектронной войне на Украине, уничтожив 90% дронов ВСУ
Минобороны РФ ответило на слова о заканчивающихся ракетах: "Калибры не закончатся никогда"

Россия обучает белорусских лётчиков летать на самолётах с ядерными бомбами

Мир

Россия и Белоруссия заключили соглашение на обучение белорусских пилотов полётам на боевых самолётах со "специальными боеприпасами". Фактически это пилотирование самолётов с ядерными бомбами, сообщает БелВПО.

Россия обучает белорусских лётчиков летать на самолётах с ядерными бомбами

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко. Путин напомнил, что США такие вещи практикуют с партнёрами по НАТО уже давно.

Ранее РФ предложила модифицировать самолёты Су-24 или Су-25 и сделать их "ядерными носителями". Лукашенко пояснил, что белорусские военные с россиянами работают над обучением экипажей, способных летать на этих самолётах со специальными боеприпасами.

"В итоге такие действия укрепляют союзное государство, и дают понять Польше, что планы войти на территорию Белоруссии в случае беспорядков, устроенных местной оппозицией, надо отложить подальше", — пишут авторы.

Пентагон практиковал подобные "передачи ядерного оружия (ЯО)" уже 60 лет назад, когда отдал тактические ядерные боеголовки странам НАТО. Они до сих пор хранятся на американских базах в Европе или даже на складах ФРГ, Италии и других стран.

Электронные ключи, исключающие возможность подрыва спецзарядов иными лицами, находятся тоже у американцев. Только Франция пошла своим путём и получила ядерное оружие самостоятельно.

При этом эксперты считают, что Белоруссия "уже стала ядерным аванпостом России на границах с НАТО и Украиной". Почему?

В Белоруссии на данный момент находятся потенциальные носители (российского) ядерного оружия:

  • доработанные по договорённости с Минском "Су-24",
  • ОТРК "Искандер-М",
  • Миг-31 с "Кинжалами".

Всё это прикрывают современные средства ПВО, включая переданные С-400.

Кроме того, Белоруссия имеет в своем арсенале оружие, способное применять специальные боеприпасы:

  1. Советские "Точки-У".
  2. Советские "Пионы" ("Малки").
  3. Советские "Гиацинты".

Впрочем Александр Лукашенко всегда мечтал стать настоящим "ядерным Батькой" и управлять атомным оружием самостоятельно.

"Путин меня спрашивает: "Что ты предлагаешь?" Я говорю: "(Дай мне) тактическое ядерное оружие". "Не сейчас <…>, но если вдруг будет нападение на Беларусь <…>, оно должно быть у нас", — заявил Александр Лукашенко на пресс-конференции.

Эксперты отмечают: теперь у Белоруссии есть средства применения "главного оружия", её лётчики уже умеют бомбить ядерными бомбами и ракетами любые цели, однако "ключи для пуска" и сами спецбоеприпасы будут контролироваться армией России, сообщают "Новости технологий" и "Аргументы Недели".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России

Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.

Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России
Ходаковский раскрыл хитрость ВСУ с припрятанными военными резервами для наступления на ВС РФ
Ходаковский раскрыл хитрость ВСУ с припрятанными военными резервами для наступления на ВС РФ
Fakt: украинская беженка разбила семью и выгнала хозяйку из дома в Польше
Удары по Энгельсу: правильно извлечённые уроки помогут в дальнейшем
Ливан катится в пропасть, и Россия могла бы помочь ему спастись Михаил Плисюк Знак зодиака 29 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Азия из окна поезда: какой маршрут выбрать туристу Ирина Гусакова
Алкснис: США поверили, что создали абсолютное оружие против России
Генерал ВС РФ Гурулёв: Суровикин изменит план спецоперации после заявлений Зеленского
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
Последние материалы
Виталий Кличко: системы ПВО уничтожили 16 ракет в небе над Киевом
Войска ВС РФ подвергли Украину самой мощной воздушной атаке с 10 октября
Агент СБУ, собиравший данные о дислокации армии РФ, задержан в Херсонской области
Россия обучает белорусских лётчиков летать на самолётах с ядерными бомбами
АТ: Россия побеждает в радиоэлектронной войне на Украине, уничтожив 90% дронов ВСУ
Политолог: у провокаций в Нагорном Карабахе и в Косово общая причина
Минобороны РФ ответило на слова о заканчивающихся ракетах: "Калибры не закончатся никогда"
Лидеры мировых религий объявили "последние времена"
В Одессе после сообщений о взрывах пропали вода и электричество
Войска ВС РФ ракетными ударами ликвидировали военные объекты ВСУ в Харькове, Краматорске, Славянске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников