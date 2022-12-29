Россия обучает белорусских лётчиков летать на самолётах с ядерными бомбами

Россия и Белоруссия заключили соглашение на обучение белорусских пилотов полётам на боевых самолётах со "специальными боеприпасами". Фактически это пилотирование самолётов с ядерными бомбами, сообщает БелВПО.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко. Путин напомнил, что США такие вещи практикуют с партнёрами по НАТО уже давно.

Ранее РФ предложила модифицировать самолёты Су-24 или Су-25 и сделать их "ядерными носителями". Лукашенко пояснил, что белорусские военные с россиянами работают над обучением экипажей, способных летать на этих самолётах со специальными боеприпасами.

"В итоге такие действия укрепляют союзное государство, и дают понять Польше, что планы войти на территорию Белоруссии в случае беспорядков, устроенных местной оппозицией, надо отложить подальше", — пишут авторы.

Пентагон практиковал подобные "передачи ядерного оружия (ЯО)" уже 60 лет назад, когда отдал тактические ядерные боеголовки странам НАТО. Они до сих пор хранятся на американских базах в Европе или даже на складах ФРГ, Италии и других стран.

Электронные ключи, исключающие возможность подрыва спецзарядов иными лицами, находятся тоже у американцев. Только Франция пошла своим путём и получила ядерное оружие самостоятельно.

При этом эксперты считают, что Белоруссия "уже стала ядерным аванпостом России на границах с НАТО и Украиной". Почему?

В Белоруссии на данный момент находятся потенциальные носители (российского) ядерного оружия:

доработанные по договорённости с Минском "Су-24",

ОТРК "Искандер-М",

Миг-31 с "Кинжалами".

Всё это прикрывают современные средства ПВО, включая переданные С-400.

Кроме того, Белоруссия имеет в своем арсенале оружие, способное применять специальные боеприпасы:

Советские "Точки-У". Советские "Пионы" ("Малки"). Советские "Гиацинты".

Впрочем Александр Лукашенко всегда мечтал стать настоящим "ядерным Батькой" и управлять атомным оружием самостоятельно.

"Путин меня спрашивает: "Что ты предлагаешь?" Я говорю: "(Дай мне) тактическое ядерное оружие". "Не сейчас <…>, но если вдруг будет нападение на Беларусь <…>, оно должно быть у нас", — заявил Александр Лукашенко на пресс-конференции.

Эксперты отмечают: теперь у Белоруссии есть средства применения "главного оружия", её лётчики уже умеют бомбить ядерными бомбами и ракетами любые цели, однако "ключи для пуска" и сами спецбоеприпасы будут контролироваться армией России, сообщают "Новости технологий" и "Аргументы Недели".