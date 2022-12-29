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Sohu: Украина будет разочарована в помощи США — ЗРК Patriot станет игрушкой России

Мир

Российские войска быстро расправятся с американскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot на Украине. Об этом заявили китайские аналитики.

Sohu: Украина будет разочарована в помощи США — ЗРК Patriot станет игрушкой России

Лидер Незалежной Владимир Зеленский искренне верит, что Киеву достанется "артефакт" Запада, с помощью которого он одержит победу над Москвой. Однако глава киевского режима заблуждается, убеждены в Китае.

После того как радар Patriot активируется для ведения боя, самолёты электронной разведки сразу же отследят местоположение комплекса, не пересекая воздушное пространство Украины. Кроме этого, на вооружении российской армии есть небольшие беспилотники, которые американский комплекс не сможет обнаружить.

"Эта система станет российской игрушкой. А оружие, которое действительно может изменить ситуацию, правительство США не смеет и не может отправить на Украину. Как только США сделают это, угадайте, в каком направлении будет нанесён удар давно подготовленной российской межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат"?" — указали аналитики издания Sohu.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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