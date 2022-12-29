Лавров: Россия не будет вести переговоры на основе "формулы мира" Зеленского

Российские власти не собираются вести диалог с другими странами, основываясь на "формуле мира" украинского президента Владимира Зеленского, следует из заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В интервью РИА Новости он отметил, что киевский режим ещё не готов к переговорному процессу. По его словам, Россия не примет условия, выдвигаемые руководством Украины.

"Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины", — сказал Лавров.

Кроме того, он добавил, что украинский президент всё ещё надеется на получение репараций от РФ и организацию международных трибуналов против Москвы.

Как пояснил дипломат, сразу после старта российской спецоперации Зеленский предложил начать диалог, благодаря которому удалось найти некоторые точки соприкосновения. При этом глава МИД подчеркнул: эти переговоры продемонстрировали несамостоятельность главы Украины. Впоследствии он остановил работу делегаций и стал ужесточать позиции Киева из-за неспособности принимать важные решения, заключил Лавров.