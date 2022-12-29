Американская политика в отношении Украины является "чистым злом", а не "творением добра". Об этом заявил офицер разведки США в отставке Скотт Риттер.
В интервью The Left Lens он отметил, что действия Вашингтона могут привести к смерти целой нации. По его словам, главная цель агрессивной внешней политики США — нанести ущерб РФ. Экс-разведчик считает, что Белый дом не собирается оказывать реальную помощь Киеву.
Как пояснил военнослужащий, США продолжают реализовывать "извращённую фантазию" сенатора Линдси Грэма о борьбе "до последнего украинца".
"Политика США по Украине — это определение зла", — заключил он.
Ранее Риттер сообщил, что дни президентства Владимира Зеленского "подходят к завершению". Он убеждён: Запад постепенно отодвигает главу Украины на задний план и готовится к свержению его власти.
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Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.