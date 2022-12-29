Офицер разведки Риттер: политика США в отношении Украины — это чистое зло

Американская политика в отношении Украины является "чистым злом", а не "творением добра". Об этом заявил офицер разведки США в отставке Скотт Риттер.

В интервью The Left Lens он отметил, что действия Вашингтона могут привести к смерти целой нации. По его словам, главная цель агрессивной внешней политики США — нанести ущерб РФ. Экс-разведчик считает, что Белый дом не собирается оказывать реальную помощь Киеву.

Как пояснил военнослужащий, США продолжают реализовывать "извращённую фантазию" сенатора Линдси Грэма о борьбе "до последнего украинца".

"Политика США по Украине — это определение зла", — заключил он.

Ранее Риттер сообщил, что дни президентства Владимира Зеленского "подходят к завершению". Он убеждён: Запад постепенно отодвигает главу Украины на задний план и готовится к свержению его власти.