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Лавров: Вашингтон не пришлёт на Украину своих специалистов по Patriot

Мир

По информации министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в планах США нет отправки американских специалистов, которые будут обслуживать систему ПВО Patriot. Это дала понять американская сторона по дипломатическим каналам, уточнил российский министр.

Лавров: Вашингтон не пришлёт на Украину своих специалистов по Patriot

Глава МИД РФ подчеркнул, что США не желают прямого конфликта с Россией.

"Мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность в ее использовании, что там будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, что именно потому, что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России", — сказал Лавров, выступая на Первом канале.

До этого представитель управления Воздушными силами Украины Юрий Игнат проинформировал, что Киев составил перечень военных, которых будут обучать обслуживанию системам зенитно-ракетных комплексов Patriot. Игнат уточнил, что проходить подготовку украинские специалисты будут в одной из стран НАТО.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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