Лавров: Вашингтон не пришлёт на Украину своих специалистов по Patriot

По информации министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в планах США нет отправки американских специалистов, которые будут обслуживать систему ПВО Patriot. Это дала понять американская сторона по дипломатическим каналам, уточнил российский министр.

Глава МИД РФ подчеркнул, что США не желают прямого конфликта с Россией.

"Мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность в ее использовании, что там будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, что именно потому, что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России", — сказал Лавров, выступая на Первом канале.

До этого представитель управления Воздушными силами Украины Юрий Игнат проинформировал, что Киев составил перечень военных, которых будут обучать обслуживанию системам зенитно-ракетных комплексов Patriot. Игнат уточнил, что проходить подготовку украинские специалисты будут в одной из стран НАТО.