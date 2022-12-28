Лавров: мои ожидания на 2023 год — реалистичные: будем защищать благородные цели

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился своими ожиданиями от наступающего 2023 года.

Дипломат признался, что не является пессимистом, но при этом призвал всех смотреть на вещи реалистично.

"Это насчет стакана — наполовину полный или наполовину пустой. Но здесь еще очень важная вещь, какая жидкость конкретно находится в стакане", — уточнил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Министр признал, что смотрит в будущее с реализмом и знает, что Россия и её граждане будут терпеливо и упорно защищать свои благородные цели, являющиеся для страны жизненно важными.

"Последовательно, оставаясь всегда готовыми к равноправному диалогу и к договоренностям, которые будут обеспечивать действительно равную, неделимую безопасность в Европе. Это предполагает учет интересов России", — добавил Лавров.