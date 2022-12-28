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Лавров: мои ожидания на 2023 год — реалистичные: будем защищать благородные цели

Мир

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился своими ожиданиями от наступающего 2023 года.

Лавров: мои ожидания на 2023 год — реалистичные: будем защищать благородные цели

Дипломат признался, что не является пессимистом, но при этом призвал всех смотреть на вещи реалистично.

"Это насчет стакана — наполовину полный или наполовину пустой. Но здесь еще очень важная вещь, какая жидкость конкретно находится в стакане", — уточнил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Министр признал, что смотрит в будущее с реализмом и знает, что Россия и её граждане будут терпеливо и упорно защищать свои благородные цели, являющиеся для страны жизненно важными.

"Последовательно, оставаясь всегда готовыми к равноправному диалогу и к договоренностям, которые будут обеспечивать действительно равную, неделимую безопасность в Европе. Это предполагает учет интересов России", — добавил Лавров.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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