Зеленский: цель противостояния с РФ — восстановление целостности Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал в своём обращении к Верховной Раде, какой видит цель в противостоянии с Россией.

Президент сообщил, что в этом конфликте Киев стремится к восстановлению целостности Украины.

"Цель — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в плену", — сказал Зеленский.

Ранее российское руководство уже не раз говорило, что обеспечит безопасность новых российских регионов, а вопрос статуса Крыма и других недавно присоединённых к РФ территорий не подлежит обсуждению.