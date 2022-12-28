Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал в своём обращении к Верховной Раде, какой видит цель в противостоянии с Россией.
Президент сообщил, что в этом конфликте Киев стремится к восстановлению целостности Украины.
"Цель — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в плену", — сказал Зеленский.
Ранее российское руководство уже не раз говорило, что обеспечит безопасность новых российских регионов, а вопрос статуса Крыма и других недавно присоединённых к РФ территорий не подлежит обсуждению.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.