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Зеленский: Украина доказала Западу, что Россию не стоит бояться

Мир

Президент Владимир Зеленский назвал Украину одним из лидеров "свободного мира". Как заявил руководитель страны, Киев доказал Западу, что Москву "не нужно бояться".

По данным "Страна.ua", Зеленский подчеркнул, что после объявления военной спецоперации России на Украине европейские государства смогли "отыскать себя" и ощутить доминирование на политической арене. Вместе с этим президент сообщил: гражданам нужно сохранить единство в качестве ключевой ценности.

"Украина идёт к победе, о которой мечтали все наши поколения" — добавил руководитель страны.

Ранее журналисты Junge Welt назвали Зеленского "кровавой фигурой", которую финансирует Вашингтон.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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