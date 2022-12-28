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ЗРК Patriot не спасут Украину от разгрома, заявил экс-советник главы Пентагона

Мир

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не спасут Украину от разгрома.

ЗРК Patriot не спасут Украину от разгрома, заявил экс-советник главы Пентагона

По словам Макгрегора, комплекс Patriot отличается дороговизной и хрупкостью. К тому же его ракеты не способны перехватывать крылатые ракеты и низколетящие БПЛА. Всё, что могут сделать американские ЗРК на Украине — обеспечить точечную защиту стратегически важных мест.

"Они не смогут защитить Киев или Львов", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Россия имеет опыт борьбы с Patriot, поэтому российские ракеты смогут легко обойти эту защиту.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отправка ЗРК Patriot Киеву продлит вооружённое столкновение на Украине. При этом российские Вооружённые силы "пощёлкают" американские зенитно-ракетные комплексы, подчеркнул глава государства.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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