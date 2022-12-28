Дипломатических переговоров между Украиной и РФ в ближайшее время не будет из-за "жёстких позиций". Такое мнение высказали обозреватели The New York Times.
"Становится всё более очевидным, что требования обеих сторон даже о начале переговоров категорически неприемлемы для другой, что приводит американских и европейских официальных лиц к выводу о маловероятности серьёзных дискуссий о прекращении военных действий в ближайшем будущем", — пишет издание.
В статье приводятся слова профессора истории России из Британии Стеллы Гарвас, которая заявила, что до мирных переговоров могут пройти "месяцы и месяцы".
Обе стороны считают, что смогут отвоевать больше — Украина удерживает ведущую роль на поле боя, а Россия копит силы и наносит ракетные удары, заключили авторы публикации.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что никаких мирных переговоров с Киевом не будет, но РФ готова принять капитуляцию.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.