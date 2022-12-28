NYT: переговоров между РФ и Украиной в ближайшее время не будет из-за "жёстких позиций"

Дипломатических переговоров между Украиной и РФ в ближайшее время не будет из-за "жёстких позиций". Такое мнение высказали обозреватели The New York Times.

"Становится всё более очевидным, что требования обеих сторон даже о начале переговоров категорически неприемлемы для другой, что приводит американских и европейских официальных лиц к выводу о маловероятности серьёзных дискуссий о прекращении военных действий в ближайшем будущем", — пишет издание.

В статье приводятся слова профессора истории России из Британии Стеллы Гарвас, которая заявила, что до мирных переговоров могут пройти "месяцы и месяцы".

Обе стороны считают, что смогут отвоевать больше — Украина удерживает ведущую роль на поле боя, а Россия копит силы и наносит ракетные удары, заключили авторы публикации.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что никаких мирных переговоров с Киевом не будет, но РФ готова принять капитуляцию.