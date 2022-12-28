NYT: США помогают ВСУ нацеливаться на места запуска российских дронов

США помогают Вооружённым силам Украины нацеливаться туда, откуда Россия запускает беспилотные летательные аппараты, сообщает газета The New York Times.

"Это сложная задача, поскольку россияне перемещают места запусков: с футбольных полей до парковок", — отмечается в материале.

Соединённые Штаты реализуют программу, направленную на лишение Ирана возможности изготавливать БПЛА и передавать их России. Для достижения поставленной цели Вашингтон намерен использовать санкции, экспортный контроль и давление на частные компании, поставляющие Ирану комплектующие. Если программа провалится, то Пентагон предоставит Украине вооружение для уничтожения дронов, пишут авторы.

Ранее глава Генштаба армии Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери заявил, что иранские БПЛА являются лучшими в мире по качеству выполнения боевых задач. При этом он опроверг утверждения Запада об использовании иранских беспилотников на Украине.