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NYT: США помогают ВСУ нацеливаться на места запуска российских дронов

Мир

США помогают Вооружённым силам Украины нацеливаться туда, откуда Россия запускает беспилотные летательные аппараты, сообщает газета The New York Times.

NYT: США помогают ВСУ нацеливаться на места запуска российских дронов

"Это сложная задача, поскольку россияне перемещают места запусков: с футбольных полей до парковок", — отмечается в материале.

Соединённые Штаты реализуют программу, направленную на лишение Ирана возможности изготавливать БПЛА и передавать их России. Для достижения поставленной цели Вашингтон намерен использовать санкции, экспортный контроль и давление на частные компании, поставляющие Ирану комплектующие. Если программа провалится, то Пентагон предоставит Украине вооружение для уничтожения дронов, пишут авторы.

Ранее глава Генштаба армии Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери заявил, что иранские БПЛА являются лучшими в мире по качеству выполнения боевых задач. При этом он опроверг утверждения Запада об использовании иранских беспилотников на Украине.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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