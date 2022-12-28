Baijiahao: Захарова одним высказыванием унизила Кулебу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова унизила министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который призвал выгнать Россию из Совета безопасности Организации Объединённых Наций, сообщает издание Baijiahao.

"Захарова назвала заявление Кулебы криками, а также описала его потуги поговоркой: собака лает, караван идёт. Очевидно, что она сравнила главу МИД Украины с собакой", — отмечается в статье.

По словам авторов материала, мечтам киевского режима не суждено сбыться, поскольку никто не сможет исключить Россию из Совбеза ООН, даже США.

В конце ноября Верховная рада зарегистрировала проект постановления, в котором предлагается признать Россию "государством-спонсором терроризма" и выгнать её из ООН.